El OAR arranca con la Supercopa Galicia en Novo Mesoiro

El OAR Attica 21 ya vislumbra el primer partido que disputarán esta pretemporada, que será la semifinal de la Supercopa Galicia. La cita está prevista para el sábado a las 19.00 horas en el pabellón Novo Mesoiro, el polideportivo al que volvieron a los entrenamientos a principios de mes. La entrada será gratuita y se enfrentará al Club Cisne de Pontevedra, un rival de División Honor Plata, categoría a la que ascendió el OAR la pasada campaña, y que será también el rival del primer partido de liga oficial el 12 de septiembre. El conjunto coruñés inicia así la pretemporada con una plantilla renovada después ascenso logrado.