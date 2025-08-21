El Rayo supera al Neman Grodno y se acerca a la Conference League

Dos paradas claves del argentino Augusto Batalla, la última para salvar el triunfo en el tiempo añadido, y un tanto de Álvaro García para plasmar en el marcador la superioridad del Rayo Vallecano ante el Neman bielorruso (0-1) permiten acariciar al equipo de Iñigo Pérez su participación en la Liga Conferencia.

Tendrá seguro el Rayo, por la diferencia de calidad entre plantillas y si no se duerme profundamente en Vallecas, emociones más fuertes en su regreso a Europa. Apostó por la practicidad en su primer paso al sueño. Y le salió bien. Victoria que extiende un arranque inmaculado.

En campo neutral y la experiencia poco agradable de jugar a puerta cerrada. Con rotaciones masivas de Iñigo Pérez, cambiando a ocho de los diez jugadores de campo, manteniendo como pilares a Lejuene y Unai López, haciendo debutar a dos de sus fichajes recién llegados, Jozhua Vertrowd y Fran Pérez, que dejaron muy buenas sensaciones.

El perfil del partido era el indicado para hacerlo. También para dar la titularidad a Óscar Trejo, institución en Vallecas que debía vivir en el campo un momento tan especial. Con control rayista desde el inicio, sintiendo tanta superioridad que provocó excesos de confianza y que le costase mantener un ritmo constante que generase duda defensiva a un rival modesto.

El Neman Grodno llegaba tarde a las acciones y dejaba entradas duras. Dos las sufrió Balliu, una le costó la amarilla a Pushnyakov, que a los 29 minutos debió de marcharse a los vestuarios tras otra patada a destiempo a Gumbau. El árbitro miró a otro lado. Cuando el Rayo tocó con velocidad y buscó las subidas de sus laterales, se sintió cerca del gol, pero no acabó jugadas.

Lo intentó siempre Fran Pérez desde el costado izquierdo y suyo fue el único disparo peligroso del primer acto. Tras recortar a su defensor, se topó con el portero Belov, que sacó con dificultades el balón y lo dejó muerto donde un 9 con hambre debe aparecer. El Rayo no lo tiene en la plantilla. Ahí jugó Nteka, que genera peligro apareciendo siempre desde segunda línea, y su goleador, Jorge de Frutos, falso nueve de manual, estaba en el banquillo.

Apenas un disparo desde fuera del área de Gumbau cerca del poste y un testarazo tras córner, apareciendo al primer palo, de Vertrowd, era poco balance para la distancia entre equipos. Al no sentirse intimidado, el Neman buscó el peligro a balón parado primero y con contragolpes con velocidad con el transcurso del partido. De golpe, se sintió dueño del partido en el arranque del segundo acto, el primer momento en el que Batalla salía al rescate.

Un error en un despeje de Unai pilló descolocada a la zaga rayista y Suchkov se plantó ante el portero argentino que salió con velocidad, achicó espacios y venció el duelo. La alarma se encendió en el banquillo rayista, la lluvia que acompañó todo el encuentro arreciaba con más fuerza. El Rayo necesitaba recurrir a sus titulares.

Se había logrado quitar de encima el dominio, volver a pisar área con un centro peligroso del Pacha Espino y un disparo potente lejano de Lejuene, cuando entraron al césped, en perfecto estado pese al diluvio, Isi, Álvaro y De Frutos. El panorama cambiaba de forma radical. Aparecía el desequilibrio, comenzó a atacar la profundidad y el Rayo pasó a merecer el triunfo.

Lo tuvo en su bota Vertrowd, que lo merecía para premiar su buen debut. A un metro de la línea de gol, lanzándose con todo pero conectando arriba el esférico tras el córner de Isi prolongado por Lejuene. También estuvo cerca Camello con un bonito derechazo desde la frontal con rosca para lucimiento en el vuelo de Belov.

Las dudas que había sembrado en dos disparos lejanos que no blocó las enterró con otra intervención a la potencia en el chut de Pedro Díaz, rumbo a la escuadra, tras jugada de Álvaro García. El partido estaba en la banda izquierda y todos lo vieron. La superioridad de Álvaro acabó dando el tanto del triunfo, en el minuto 77, cuando se fue del defensor con un recorte y su disparo de diestra, centrado, no acertó a despejar con el puño por el portero rival.

El trabajo estaba hecho para encarar con tranquilidad la vuelta en Vallecas del próximo jueves. Pudo ser menor si no es por Batalla que a los 94 minutos, sacó una mano pegada al poste al cabezazo a bocajarro de Kravtsov para sostener al Rayo y poner un pie en la Liga Conferencia.