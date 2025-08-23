Ciclismo
Etapa 1 de la Vuelta a España 2025, en directo
Se lanza la ronda española de la venganza, Jonas Vingegaard contra el UAE de Juan Ayuso y Joao Almeida
Redacción
En ausencia de Tadej Pogacar, la 80ª edición de la Vuelta se lanza este sábado en Turín con aires de venganza: Jonas Vingegaard, víctima del esloveno en el Tour en los últimos años, será el favorito número 1 para llegar a Madrid el 14 de septiembre con el maillot rojo, si no lo impide el UAE, que contará con la doble baza del español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida.
"Estoy aquí para ganar", resume Vingegaard, doble ganador del Tour, quien tratará de aprovechar la oportunidad para convertirse en el primer danés que pone su nombre en el álbum de oro de la Vuelta. En su tercera participación puede ir la vencida, después de dos intentos fallidos, en los que ganaron sus compañeros del entonces Jumbo: Primoz Roglic en 2020 y Sepp Kuss en 2023.
Vingegaard, de 28 años, será el hombre a batir y así lo admiten sus rivales, que le reconocen como favorito indiscutible. Además, el nórdico estará protegido por un potente equipo que incluye hombres de garantía, como Kuss, Matteo Jorgenson o Victor Campenaerts, con un único objetivo: la victoria.
- Este restaurante de carretera se está popularizando en la provincia de A Coruña por su churrasco a la brasa
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña
- La pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía en un local en Moaña: «Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso»
- Los 'mejores percebes del mundo' están en este restaurante de un pequeño pueblo gallego: a 1 hora de A Coruña
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña y comarca
- Cinco sitios de A Coruña para tomarse un pincho de callos gratuito
- Radiografía del delantero deseado por el Deportivo: un goleador contrastado con movilidad
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años