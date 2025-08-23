LaLiga EA Sports

El Mallorca salva un punto en el último instante ante el Celta

Javi Rueda adelantó a los visitantes y Mateu Morey puso la igualada en el marcador

Mateu Jaume salva un punto para el Mallorca ante el Celta.

Mateu Jaume salva un punto para el Mallorca ante el Celta. / EFE

EFE

Palma

Un tanto de Mateu Jaume al filo del tiempo reglamentario dio un empate al Mallorca ante el Celta de Vigo (1-1) tras el gol de Javi Rueda en la primera mitad por un error de la defensa bermellona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents