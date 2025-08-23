LaLiga EA Sports
El Mallorca salva un punto en el último instante ante el Celta
Javi Rueda adelantó a los visitantes y Mateu Morey puso la igualada en el marcador
EFE
Palma
Un tanto de Mateu Jaume al filo del tiempo reglamentario dio un empate al Mallorca ante el Celta de Vigo (1-1) tras el gol de Javi Rueda en la primera mitad por un error de la defensa bermellona.
