El Atlético duda y empata en casa contra el Elche

Aún no funciona el Atlético de Madrid, cuyo rodaje desprende tantas dudas como su empate este sábado contra el Elche, capaz de reponerse al gol de Alexander Sorloth y empatar por medio de Rafa Mir en el Metropolitano, entre los titubeos del equipo rojiblanco, distante todavía del potencial que se le presupone.

Remontado y derrotado hace una semana por el Espanyol (2-1), su producción es un punto de seis posibles. El tiempo que requiere su conjunción sólo es presión sin resultados. No los tiene el Atlético, al que se le vio algo en el primer tiempo de la primera jornada que se quedó en una propuesta aparente, pero todavía irreal.

Ni siquiera un gol en contra aclaró su camino. Sin Álex Baena, Sorloth retornó al once. Si el baremo son los goles, la ocasión la aprovechó. Su primera opción fue el 1-0. El lanzador fue Hancko, un central de enorme presencia y buen pie. Alto nivel. Su pase fue perfecto. La duda de Dituro, el portero del Elche, fue fatal. Entre que pensó si salía, Sorloth lo batió con un remate picado a media altura. Tan solo siete minutos y medio. No fue suficiente. En este Atlético en composición (este sábado repitieron cuatro fichajes en la titularidad), que aparenta más en ataque que en defensa, aún hay grietas. Para el minuto 15 Rafa Mir ya había empatado el encuentro.

El Atlético lo intentó y generó, no pudo con Dituro y un buen Elche de Eder Sarabia.