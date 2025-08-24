Música, pulpo, buen tiempo y euforia blanquiazul. Esos fueron los cuatro ingredientes que se cocieron a fuego lento en la previa de la primera cita de la temporada sobre el césped de Riazor, que enfrentó al Deportivo y al Burgos en el terreno de juego y congregó a miles de personas en los aledaños del estadio a la espera del estreno en casa. La ciudad extrañaba su templo. Para el inicio de curso y con la esperanza de comenzar con buen pie, la Federación de Peñas organizó una jornada festiva desde las 12.00 horas para calentar motores antes del duelo. Y el deportivismo, como siempre, respondió a la llamada y convirtió los alrededores del estadio en fiesta blanquiazul.

Fiebre blanquiazul antes de estrenar el curso en Riazor

El epicentro de la fiesta fue la calle Almirante Cadarso, pero pronto se extendió a las áreas colindantes. La masa social del Dépor se sumó sin dudarlo al animado ambiente en el que comenzaron a vibrar las gargantas que después se trasladaron a las gradas.

De padres a hijos y de abuelos a nietos, como reza el eslogan que tantas veces ha pronunciado la afición coruñesa. No hubo límite de edad (ni de ningún otro tipo) para empaparse de deportivismo en la previa del debut como local. Ataviados con pantalones, bufandas y banderas de todo tipo, el primer baño de masas sentó bien al ánimo colectivo. Aunque lo más destacado siguen siendo las camisetas. Algunos se vistieron de estreno y lucieron las prendas recién compradas de la presente campaña por primera vez. Otros, más fieles a las costumbres y a las supersticiones, desempolvaron del armario sus casacas favoritas para la ocasión. Se vieron muchas banderas de Galicia. Otras tantas, por supuesto, verde oscuro y amarillo Brasil. Varias alternativas o menos populares. Y algunas más exclusivas, como las doradas de la edición especial del 25 aniversario de la Liga del año pasado. Pero, sobre todo, hubo una presencia masiva del blanco y el azul que, más actual o más vintage, sigue siendo el rey dentro y fuera del estadio.

El verano ha sido largo y había morriña de Dépor. A Coruña tenía ganas de su equipo y ganas de su gente. Hubo reencuentros, abrazos, brindis y predicciones, sobre el duelo contra el Burgos y el futuro devenir de la temporada en general. Pero, principalmente, hubo deportivismo a raudales. El blanquiazul vuelve a rugir con fuerza.