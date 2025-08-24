Pedri y Lamine rescatan al Barcelona

Lamine que es humano, al menos todavía, perdió dos balones que desembocaron en dos goles del Levante. En el primero, Iván Romero ajustició tras fintar a Cubarsí; en el segundo, un penalti por mano de Balde que sólo tiene sentido con el televisor cómo único argumento, Morales batió a Joan Garcia. Fue el preámbulo de uno de aquellos levantamientos dirigidos por Pedri que distinguen al Barça de Flick. Pero también del colofón, cuando Lamine, ya en el minuto 91, centró y el central Elgezabal, quizá muerto de miedo, se metió el 2-3 en su portería. Los genios deciden cuándo serlo.

Lamine aprovechó el día de fiesta de la plantilla para irse a Mónaco con su amiga Nicki Nicole. Sí, esa artista de música urbana argentina de quien Hustle Hard –es decir, el padre de Lamine– dice no saber nada porque él lo que escucha es rap estadounidense de la East Coast. O el que sea.

Siendo conscientes de que estas cosas, con la prensa del corazón al quite en parques, portales y aeropuertos, serán la comidilla entre partido y partido, al chico se le requerirá que sea «Maradona todos los días», que es lo que decía Valdano cuando miraba a Messi.

Con el 2-0, se santiguaba en la banda Julián Calero, que acostumbra a decir que ha burlado varias veces al tipo de la guadaña. Criado en aquella dura Parla de principios de los 80 donde los balones machaban las jeringuillas en el descampado, fue policía municipal en Atocha durante los atentados del 11-M. También vivió la dana valenciana demasiado cerca como para mirar hacia arriba y cerciorarse de que su ángel sigue de guardia. El técnico del Levante, decíamos, se santiguó al ver cómo Morales, con tantos años (38) como cicatrices, marcaba de penalti el momentáneo 2-0.

Antes de que asomara Pedri con la genialidad desde fuera del área con la que abrió el levantamiento del segundo tiempo, el Barça venía de pagar un caótico despliegue. Flick reaccionó dibujando el once que hubiera sido el más coherente de inicio. Olmo y Gavi sustituyeron a Rashford y Casadó. Y el equipo, en tres minutos furiosos, igualó el duelo. Al martillazo de Pedri le siguió un acrobático toque de Ferran Torres, asistido por Raphinha.

Empujó el Barça cuanto pudo. Fue descontando ocasiones mientas Pedri decidía qué hacer. Joan Garcia limitó riesgos. Hasta que apareció Lamine para enroscar el balón y decirle al Levante que es él quien enciende la luz, sea o no divertida la fiesta.