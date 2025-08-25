Budimir es una máquina de dar puntos al Osasuna

Osasuna venció con más sufrimiento del esperado al Valencia (1-0) gracias al tanto de Ante Budimir en la primera mitad el día en el que Alessio Lisci conoció a El Sadar.

Alessio Lisci continuó con la defensa de cinco futbolistas con una elección inesperada para suplir la ausencia de Abel Bretones por sanción. Moncayola ocupó el carril izquierdo para intentar frenar a un jugador muy veloz como Luis Rioja. Presión adelantada en los primeros minutos con Boyomo y Juan Cruz llegando incluso a las posiciones de medio campo.

En el minuto 10 apareció una de las figuras del campeonato pasado. Centro bombeado de Rosier desde el córner derecho y remate de Ante Budimir de cabeza. El croata se adelantó a Tárrega y Copete para impactar al esférico con fuerza hacia el primer palo.

El capitán Gayá fue expulsado en el minuto 21, tras cometer falta después de un error en el pase atrás, siendo el último defensor del cuadro che. Dominio claro de Osasuna mimando el balón.

Muy ofensivo Osasuna y aplausos de El Sadar ante las virguerías de Víctor Muñoz. Ya en el tiempo añadido, Danjuma, solo ante Sergio Herrera tras pase de Diego López, falló la ocasión más clara.

A los siete minutos del segundo acto, recuperación de Moi Gómez y pase para Budimir, quien lo intentó desde muy lejos con un disparo que terminó cerca del palo. Sólido Moncayola. El Osasuna se llevó un susto en el gol anulado a Danjuma cuando el partido parecía a salvo.