Rubio necesitará dos meses de preparación y adaptación

El entrenador del Joventut Badalona, Dani Miret, explicó ayer que el base Ricky Rubio necesitará «unos 60 días» de preparación y adaptación, después de haber estado más de un año sin competir al máximo nivel. «Hablamos con el preparador físico y se estima que su tiempo de adaptación y preparación será de unos 60 días, aunque cada persona es diferente y los tiempos podrían variar», remarcó el técnico catalán en declaraciones a los medios de comunicación. Miret se mostró satisfecho con la confección de la plantilla, aunque admitió que todavía no está cerrada. El Joventut, que ya arrancó los entrenamientos de pretemporada, no tendrá ningún compromiso hasta el próximo 4 de septiembre ante el Hiopos Lleida.