NO IRÁ TAMPOCO CON ESPAÑA
Gavi sufre "molestias" en la rodilla derecha, la que se operó en 2023, y causa baja para Vallecas
Justo en la semana en que se cumplían cuatro años de su debut en el Barça de la mano de Koeman, Gavi sufría unas "molestias" en la rodilla derecha, que le impiden viajar este domingo a Vallecas para enfrentarse al Rayo. El club no ha especificado el alcance de esas molestias ni tampoco cuánto tiempo deberá estar sin jugar el centrocampista andaluz.
Es, además, la misma rodilla en la que sufrió una gravísima lesión -rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo- en noviembre de 2023. Por eso, los médicos azulgranas, de común acuerdo con Flick, el técnico, no han querido correr ningún riesgo con el centrocampista.
Gavi, por lo tanto, se queda en Barcelona. Y también se quedará sin ir con la selección española tras ser convocado por Luis de la Fuente para el doble duelo ante Bulería (jueves 4 de septiembre en Sofía) y Turquía (domingo 7 en Konya).
El Barça no ha concretado el alcance de ese problema fisico que sufrió en el entrenamiento de este viernes. Y 24 horas después, a través de un escueto comunicado médico, se ha limitado a reconocer que padece "unas molestias en la rodilla derecha y su evolución marcará la disponibilidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los cinco pueblos de A Coruña que la Guía Repsol sitúa entre 'los más hermosos' de Galicia
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- Luz verde al plan de Amancio Ortega de ampliar Casas Novas tras no presentarse alegaciones
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- El Deportivo calca sus pasos con Stoichkov, pero accede a una presa mayor
- Stoichkov, la guinda del mercado del Dépor tras cerrar con el Granada el trueque por Bouldini
- Los comercios del centro de A Coruña salen a la calle
- De vía de paso a calle de paseo: Cuando el peatón pacifica el ruido urbano en A Coruña