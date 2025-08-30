Vinícius y Arda sellan una remontada que ofrece más dudas que certezas

Sesenta segundos de trance furioso de un Real Madrid más propio del año pasado resolvieron la primera situación de desventaja de la era de Xabi. No fue un partido lúcido de los de Alonso, más atropellados que de costumbre, aunque las idas y vueltas concluyeron con un triunfo gris que certifica el pleno de puntos en estos tres partidos iniciales. Ha jugado dos encuentros en el Bernabéu el nuevo Real Madrid y no ha logrado seducir a su parroquia, que sigue esperando más de un equipo donde esta vez gustaron Alexander-Arnold y Carreras, además de la aparición de Vinícius y el hambre de Mbappé. Pero también sigue habiendo dudas con Mastantuono y preocupación con un Valverde que no encuentra su sitio en la pizarra de Xabi.

Doblete en un minuto

Los blancos desplegaron de inicio el partido que el de Tolosa tenía en la cabeza, dominando la posesión y la territorialidad, mientras el Mallorca de Jagoba se acomodó en su trinchera y esperó su oportunidad. A los seis minutos Mbappé ya había marcado, pero el vídeo delató que había arrancado en fuera de juego. Por eso cuando Muriqi marcó con la espalda a la salida de un córner en el minuto 17, los de Alonso tuvieron que afrontar el primer partido cuesta arriba. Una desatención defensiva que ofuscó a Xabi.

No se desesperaron con el gol rival los madridistas, donde Guler andaba más obtuso que de costumbre. El turco no lograba a encontrar fisuras en la muralla bermellona, pero sí acertó al buscar en el segundo palo una prolongación de cabeza de Huijsen tras centro de Carreras. Se andaba levantando de la lona aún el Mallorca cuando el Madrid recuperó inmediatamente un balón y Vinícius, titular y afilado, cruzaba un zurdazo a la red para devolver la tranquilidad a la grada. Un minuto, dos goles. Xabi ha conseguido reactivar a Vinícius, lo que sumado al hambre de Mbappé le vale para ir despachando rivales en Liga. Con Arda plomizo y Mastantuono romo, Kylian pescó otro balón a la espalda de la defensa para anotar un nuevo gol que también fue anulado por un fuera de juego milimétrico. Se cerraba así una primera mitad más entretenida que brillante.

Tres goles anulados

En la segunda pudo certificar el partido el Madrid con un chispazo de Mastantuono en el área cuyo disparo terminó siendo remachado a la red por Guler. Pero en la jugada la pelota había tropezado en el brazo del turco, lo que advirtió el VAR, anulando el tercer gol blanco de la noche. La jugada desconectó a los blancos salvando Alexander-Arnold y Carreras dos goles cantados del Mallorca. Los de Xabi volvían a desaparecer del choque la última media hora tras quedarse sin gasolina. Y en ese tramo final los blancos se descubren como un equipo vulnerable, algo en lo que debe trabajar Alonso. Al final sumaba el Real Madrid un triunfo funcionarial con fútbol pastoso que pudo acabar en empate. No convence todavía, aunque ya se le adivina un perfil más robusto en lo defensivo y más metálico en ataque. Por mucho que busque en el fondo del vestuario, a Xabi le sigue faltando un Xabi que maneje el equipo. Y Arda no es ese jugador.

Suscríbete para seguir leyendo