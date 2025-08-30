El Valencia corta en seco con una goleada la racha de victorias del Getafe fuera de casa

El Valencia logró este viernes su primera victoria de la temporada y cortó la racha del Getafe tras imponerse por 3-0 con los goles de Mouctar Diakhaby (m.30), Arnaut Danjuma (m.54) y Hugo Duro (m.97) en un partido que controló el equipo de Carlos Corberán, que hizo debutar a Largie Ramazani en los últimos minutos y fue el asistente en el tercer tanto.

Carlos Corberán retocó su once de las dos primeras jornadas para hacer frente al Getafe de José Bordalás. Además de la entrada obligada de Jesús Vázquez por la expulsión de Gayà en El Sadar, Mouctar Diakhaby, Baptiste Santamaría y Hugo Duro entraron de inicio en el lugar de Copete, Pepelu y Dani Raba. En el Getafe, Uche partió como titular en su semana más movida.

Los primeros minutos no tuvieron un dominador claro hasta que el Valencia comenzó a mandar en el partido. El equipo blanquinegro llevaba la iniciativa y tuvo su primer intento a los siete minutos con un tímido chut de Jesús Vázquez que atrapó Soria y un córner que remató forzado Santamaría.

Férrea defensa de los madrileños

Pero a los locales, esta vez con Diego López acompañando a Hugo Duro en punta, les costaba superar la férrea defensa de cinco del rival, que se encomendó a Uche para crear peligro en las pocas veces que tenía el balón. Justamente fue a raíz de una acción del nigeriano en el área cuando llegó la primera ocasión del Getafe con un tiro de Arambarri que se marchó por poco.

El partido se detuvo porque un aficionado fue atendido en la grada y el parón fue utilizado como pausa de hidratación, pero la situación médica fue leve y controlada y se reanudó el encuentro. Danjuma no paró de encarar desde la izquierda y, en uno de los córners que forzó el neerlandés, llegó el gol.

Rioja la puso desde la esquina para Diakhaby, que se elevó completamente solo para marcar el 1-0 con un testarazo ajustado a la escuadra a la media hora en una acción muy protestada por Djené, que se quejó de un agarrón, pero el gol subió al marcador. El partido siguió cerrado y se llegó al descanso.

Contraataque imparable

Tras el paso por vestuarios, el Getafe tuvo su primer córner del partido. Aguirrezabala despejó de puños el lanzamiento de Adrián Liso y Danjuma aprovechó una gran asistencia de Javi Guerra para salir al contraataque. El atacante se plantó en el área rival, recortó y puso el segundo con un derechazo imparable para Soria (m.54).

Bordalás introdujo a Coba y Borja Mayoral en busca de pólvora, pero en la siguiente acción volvió a aparecer el Valencia. Foulquier se incorporó desde atrás al ataque y cedió el balón para Diego López, pero su lanzamiento se marchó alto. Sin embargo, en la primera que tuvo Coba se la dejó para Uche, cuyo remate se fue por poco.

También hizo cambios Corberán, que quería atar el partido. Pepelu y Dani Raba entraron por Javi Guerra y Danjuma para dar oxígeno y control al equipo. En el tramo final, el Getafe llevó la iniciativa, pero el Valencia aguantó las envestidas de Arambarri y Borja Mayoral.

Los últimos minutos estuvieron marcados por un chut de Adrián Liso que se estrelló en el palo y el debut de Largie Ramazani con el Valencia que, cuando parecía que el partido se acababa, asistió en el 97 a Hugo Duro para cerrar una importante victoria con un 3-0 justo antes del parón de selecciones.