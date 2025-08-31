Betis 1-2 Athletic
El Athletic asalta la Cartuja y mantiene el coliderato
EFE
El Athletic Club de Bilbao ganó 1-2 a un buen Betis en el Estadio La Cartuja y se consolida con un pleno de tres triunfos en las tres primeras jornadas en lo más alto de la clasificación, tras su mayor acierto en la segunda mitad de un partido muy igualado y en el que los goles de Marc Bartra, en propia puerta, y de Aitor Paredes condenaron al equipo andaluz.
Tras llegar con empate a cero al descanso, después de un primer tiempo con mucho ritmo, equilibrado y con ocasiones claras en ambas áreas, en el segundo el Athletic se adelantó en el minuto 60 con un tanto en propia meta de Bartra, lo que acusó mucho el Betis, que encajó el 0-2 en el 85, obra de Paredes, y sólo pudo recortar el marcador en el tiempo añadido por medio del congoleño Cédric Bakambu.
