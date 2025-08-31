El Madrid sufre por las anulaciones

Sesenta segundos de trance furioso de un Madrid más propio del año pasado resolvieron la primera desventaja de la era de Xabi. No fue un partido lúcido de los de Alonso, más atropellados que de costumbre. Ha jugado dos encuentros en el Bernabéu el nuevo Real Madrid y no ha logrado seducir a su parroquia, que sigue esperando más de un equipo donde esta vez gustaron Alexander-Arnold y Carreras, además de la aparición de Vinícius y el hambre de Mbappé. sigue habiendo dudas con Mastantuono y preocupación con un Valverde que no encuentra su sitio en la pizarra de Xabi. El Mallorca se acomodó en su trinchera y esperó su oportunidad. A los seis minutos Mbappé ya había marcado, pero el vídeo delató que había arrancado en fuera de juego. Cuando Muriqi marcó con la espalda a la salida de un córner en el minuto 17, los de Alonso tuvieron que remar.

No se desesperaron con el gol rival. Guler acertó al buscar en el segundo palo una prolongación de cabeza de Huijsen tras centro de Carreras. Se andaba levantando de la lona aún el Mallorca cuando el Madrid recuperó un balón y Vinícius cruzaba un zurdazo a la red. Kylian pescó otro balón a la espalda de la defensa para anotar un nuevo gol, también fue anulado por fuera de juego.

En la segunda parte pudo cerrar el partido el Madrid con un chispazo de Mastantuono cuyo disparo terminó siendo remachado por Guler. Pero en la jugada la pelota había tropezado en el brazo del turco, lo que advirtió el VAR. La jugada desconectó a los blancos salvando Alexander-Arnold y Carreras dos goles cantados. Los de Xabi volvían a desaparecer tras quedarse sin gasolina. En ese tramo los blancos se descubren como vulnerables.