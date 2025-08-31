Así suena la primera canción en solitario de Sergio Ramos: ritmo de reguetón y mensaje al Real Madrid

Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid y ahora en el Monterrey mexicano, lanzó este domingo la canción 'Cibeles', en ritmo de reguetón, con mensaje al club blanco.

"Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di... Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras", dice la letra de la canción interpretada por Ramos.

Sergio Ramos ganó 22 títulos con el Real Madrid: cinco Ligas, cuatro Ligas de Campeones, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

A pesar de estos éxitos, en 2021 el defensor abandonó la plantilla madridista.

El zaguero de 39 años, quien después pasó por Paris Saint Germain, Sevilla y ahora Monterrey, no ha olvidado su salida del club blanco.

Por eso lo plasmó en una pieza musical que trabajó en colaboración con el compositor mexicano Carín León.

"Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda. Prefiero morir de pie que vivir 'arrodillao'... Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más", canta el defensa.

Sergio Ramos hizo el lanzamiento a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram y de YouTube.

En la pieza, Ramos aparece en una desolada Plaza de Cibeles, donde el Real Madrid festeja todas sus glorias deportivas.

El vídeo continúa con un bombardeo de imágenes de momentos históricos que vivió el zaguero con el Real Madrid, como el gol que anotó al Atlético de Madrid en el minuto 93 de la final de la Liga de Campeones de 2014, que significó el empate y abrió el camino al décimo título de campeón de Europa para el equipo blanco.

El vídeo termina con la figura de piedra de Cibeles desmoronándose, mientras él canta.

"Te olvidaste de mí, me dejaste sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería 'encantao', una vez y hasta mil, tú lo 'sabe' Cibeles", canta el futbolista.