Irlanda se lleva el triunfo ante unas ‘Leonas’ con músculo en la delantera

La España de la oleirense Mónica Castelo se está ganando el respeto de sus rivales en el Mundial de rugby a golpe de carácter. Ante Irlanda la delantera de las Leonas arrasó al pack del trébol, lo que, sin embargo, no sirvió para sumar una victoria con la que realmente llegaron a soñar.

El primer ensayo, de Dannah O’Brien, llegó a los seis minutos tras un error de la apertura española Zahía Pérez, que dejó botar dos veces la pelota en su 22 y dio tiempo a llegar a la caballería irlandesa. España no acusó el golpe y se siguió mostrando especialmente fiable en las fases estáticas. Anne Fernández de Corres leía con inteligencia el juego, pero las del trébol rentabilizaban su superioridad con otro ensayo por fuera de Cornigan (12-0) en el ecuador de la primera parte.

Las españolas se encomendaron a su delantera. Y en minuto 22 una enorme carga del pack de las Leonas reunió a la defensa del trébol entre palos, abriendo luego para que Claudia Pérez posase un ensayo (12-5).

El ensayo revitalizó a España, que en otra touch fabricada por Miguelón se plantaba de nuevo a cinco metros de palos con su delantera cargando. Y nuevamente un maul nacido del quinto saque de lateral sin fallo terminó con Marieta Román ensayando y Argudo pasando la conversión (12-12).

Otro error evitable permitía a Irlanda meterse en la 22 española, anotando Higgins la tercera marca verde (19-12) a los 35 minutos. Cinco minutos después era McGann quien sumaba otro ensayo por fuera, después de que las Leonas lo negasen en el eje con su defensa (24-12). Al descanso, una Irlanda quirúrgica doblegaba a España.

Dos minutos tardaron las Leonas en plantarse con la delantera a cinco metros del ingoal irlandés, y de nuevo Anne Fernández de Corres asistía a Claudia Peña que sumaba el tercer ensayo de una España resiliente (24-17) que, además, tenía mucha pólvora en su banquillo. Respondía Moore con otro ensayo tras una mala decisión de la apertura española (29-17), que no tenía su día.

España se plantaba rápido en la 22 irlandesa, pero atrás los errores habían abierto una hemorragia. Y Moore volvía a romper la cortina defensiva de las Leonas para abrir una brecha que ya parecía insalvable (36-17) a falta de 25 minutos.

Apostaron Las Leonas por seguir castigando a las irlandesas con la superioridad de su delantera, que trajo consigo el cuarto ensayo, y el consiguiente bonus, tras un posado de Mireia de Andrés después de un laborioso trabajo de pick and go (36-22). Pero en la segunda parte, cada entrada irlandesa en la 22 española terminó con puntos y McGann dio la puntilla a falta de diez minutos. El ensayo final de Cristian Blanco tras una touch a la corta ponía el colofón al notable partido de la delantera de las Leonas (43-27), que siguen dejando muy buenas sensaciones en este Mundial.