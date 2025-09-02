Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hugo Novoa jugará cedido en el Mirandés

Hugo Novoa, jugador con pasado en la cantera deportivista, disputará la Segunda esta temporada de la mano del Mirandés. El de Bertamiráns llega cedido al cuadro jabato procedente del Alavés, con el que tiene contrato hasta 2029.

