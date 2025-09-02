Hugo Novoa jugará cedido en el Mirandés
Hugo Novoa, jugador con pasado en la cantera deportivista, disputará la Segunda esta temporada de la mano del Mirandés. El de Bertamiráns llega cedido al cuadro jabato procedente del Alavés, con el que tiene contrato hasta 2029.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- El Deportivo calca sus pasos con Stoichkov, pero accede a una presa mayor
- El Deportivo medita fichar a Jaime Seoane, pero no es una operación sencilla
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña