En Asturias
Detenidas 12 personas por cortar el paso de la Vuelta al inicio del Angliru en una protesta propalestina
Los manifestantes irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí
EFE
La Guardia Civil ha detenido este viernes a doce personas por un delito de desordenes públicos por detener la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta.
Según ha informado el Instituto Armado, en torno a las 16:20 horas, dos ciclistas que iban escapados del pelotón e iniciaban la subida se vieron sorprendidos por un grupo de doce personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí.
Esto obligó a que los dos corredores tuvieran que detener su marcha durante medio minuto, si bien la carrera continuó de inmediato debido a la rápida actuación de los componentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Grupo Rural de Seguridad que conforman la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial que acompaña a la Vuelta.
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- La pizzería más recomendada de la provincia de A Coruña está a una hora de la ciudad: pizzas increíbles con 'precios para flipar
- Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
- El líder del STL grabó su charla con un concejal de A Coruña en la huelga de la basura
- Despliegue en el parque de Eirís para celebrar la fiesta de la familia
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento