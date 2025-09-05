Gragera no se entrenó ayer con el grupo en Abegondo

El Deportivo da sus últimas pinceladas a la preparación para el partido de mañana ante el Sporting, un enfrentamiento para el que, en un principio, solo cuenta con las bajas de José Ángel y David Mella. Eso sí, ayer José Gragera no se entrenó con el grupo e hizo trabajo personalizado en Abegondo. Hoy será el momento de comprobar su estado. Pablo García, Enrique Fernández, Mane, Samu y Hugo Ríos fueron los fabrilistas y juveniles que estuvieron ayer a las órdenes de Antonio Hidalgo.