Grecia escribe el obituario de Scariolo en el Eurobasket

Este es el obituario de una época. La crónica final de los años más dorados del baloncesto español, los que se agotan simbólicamente (o no tanto) con la marcha de Sergio Scariolo, al que ya espera para su pretemporada el Real Madrid. Los rescoldos de la gloria se apagaron definitivamente con la eliminación española en la primera fase del Eurobasket a manos de Grecia (86-90). Hay futuro, sí, pero la sensación de vacío es inmensa. Necesitaba España que Georgia derrotara a Bosnia para que su victoria contra Grecia no fuera imprescindible, pero el favor no llegó. Nadie es capaz de salir airoso de un 8 de 10 en tiros de tres en un cuarto, por mucho que Aldama se afanara en achicar agua y en minimizar a Anteto. La amenaza sirvió de imán para la defensa española, a la que la manta no le dio para cubrirse por fuera. De ahí el parcial inicial de 20-31 con el que se cerró el primer cuarto, que se fue hasta el 35-50 al descanso.

Asumieron entonces galones anotadores secundarios como Pradilla, Yusta, De Larrea y Saint-Supéry, siempre con Aldama donde se le necesitaba. Achicada Grecia, agarrada al liderazgo de Antetokounmpo, la diferencia fue menguando. Hasta que, a siete minutos del final, una canasta de Willy puso a España por delante (73-72) por vez primera desde el 2-0. U na heroicidad que desembocó en un desenlace apretado, con Antetokounmpo pidiendo todos los balones en un lado de la pista y Saint-Supéry y De Larrea haciendo diabluras en la otra. Y ahí (y en la barbaridad de tiros libres fallados, 57% de acierto) estuvo la diferencia.