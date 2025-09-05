Minutos para Mella y Noubi con sus selecciones nacionales
A Coruña
David Mella y Lucas Noubi disfrutaron de minutos ayer con sus combinados nacionales, aunque ambos empezaron sus respectivos partidos partiendo desde el banquillo. El zurdo gozó de media hora en el amistoso de España sub 20 ante Francia. Saltó al terreno de juego con el 2-0 que ya sería definitivo. El equipo de Paco Gallardo tendrá hoy la revancha. El belga salió al borde del descuento, pero le dio tiempo a estar en el campo en el gol del empate de Bielorrusia (1-1). Al central se le espera hoy en el entrenamiento de Abegondo.
