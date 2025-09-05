Parreño espera un Sporting «competitivo»
Germán Parreño espera a un «competitivo» Sporting. «Los veo sólidos, con las cosas claras y siendo un equipo muy competitivo», indicó el meta, la apuesta de Hidalgo tras la salida del brasileño Helton Leite: «Me encuentro bien. Ya lo dije al final de la temporada pasada, estoy trabajando, aportando mi granito de arena y ayudando al club en todo lo que puedo».
