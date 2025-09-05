Trump asistirá este domingo a la final masculina del US Open

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final masculina del Abierto de Estados Unidos, un torneo al que no acude desde hace diez años, según confirmó la Casa Blanca.

La final masculina del Abierto (prevista para las 14.00 hora local), uno de los eventos deportivos más importantes del año en Nueva York, estará protagonizada por los ganadores de las dos semifinales que se juegan este viernes, la que enfrenta al español Carlos Alcaraz con el serbio Novak Djokovic y la que jugarán posteriormente el italiano Jannik Sinner contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Aunque dispone de varios hoteles en la Gran Manzana, el presidente tiene previsto hacer un viaje de ida y vuelta desde Washington el mismo domingo.

La presencia de Trump no ha sorprendido, dada su afición a personarse en las grandes finales deportivas más mediatizadas, como la del Super Bowl en Nueva Orleáns, la final del Mundial de Clubes de fútbol de la FIFA en Nueva Jersey o la de artes marciales mixtas UFC en Miami.

En todas ellas, Trump se ha impuesto como una de las estrellas de cada evento, disputando el protagonismo a los propios deportistas y en algunos casos 'colándose' en la entrega de trofeos, como sucedió en la final del Mundial de Clubes de la FIFA.

Trump tuvo durante años un palco en el Centro Nacional de Tenis donde se disputa el Abierto de EEUU, al que solía acudir antes de su entrada en política y su asunción como presidente, pero desde 2015 no asiste a una final.

Una de las incógnitas del día será la recepción que tendrá Trump en el gran evento deportivo del verano de Nueva York, una ciudad tradicionalmente demócrata y progresista.