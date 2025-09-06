Segunda División
Barcia: «No escuché mucho, estaba en otro mundo»
«Tengo una buena zurda para pegarle y salió perfecto», aseguró el central de A Barcala
Dani Barcia, siempre controlado y medido, estaba emocionado en la zona mixta. Ese gol de un jugador que entró en Abegondo en edad benjamín ablanda a cualquiera: «Se me pasan muchas cosas por la cabeza, estoy muy orgulloso y hay que seguir trabajando. Me podría quedar aquí hasta las tantas contando todo lo que pienso ahora (por ayer). En el gol no lo pensé. Controlé, me giré... Tengo buena zurda para pegarle y salió perfecto», contó de la jugada que precedió a una celebración catárquica: «¿Riazor? Yo no escuché mucho, es que estaba en otro mundo. La afición es espectacular, es un orgullo meterlo aquí. Está claro que ese momento es el mejor en el primer equipo. Llevo tres años en el primer equipo y muchos más en la cantera. Llevo mucho tiempo trabajando por esto. Es una alegría y más así».
El defensa de A Barcala marcó un gol que sirvió para desatascar el partido: «Llevamos tiempo en Riazor trabajando. El otro día merecimos los tres puntos, aquí los partidos van a ser así. Tuvimos mucho control y hay que esperar a que llegue nuestro momento. Con nuestra calidad llegarán los goles».
