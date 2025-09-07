Alcaraz destroza a Sinner para reconquistar Nueva York y el trono mundial

Carlos Alcaraz volvió a saborear la gloria en Nueva York para sumar su sexto título de Grand Slam. Una exhibición de poderío de principio a fin, desbancando del trono a su gran rival y dominador absoluto hasta el momento de la pista dura. Poco pudo hacer Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4) para frenar el ímpetu del tenista murciano que demostró la superioridad más absoluta sobre el italiano en los quince partidos que ya figuran en su legendaria rivalidad.

Reconquista del trono del US Open y del trono mundial. Carlos Alcaraz vuelve a ser el número uno del ranking ATP 104 semanas después. Al igual que sucedió en 2022, el murciano se llevó premio doble con su triunfo en la Gran Manzana. Más de un año y dos meses después, Sinner abandona el top mundial en detrimento de un Carlitos que tras cuajar un año de absoluta locura, regresa con todo merecimiento donde tanto tiempo ansiaba estar.

Además, son nuevamente dos títulos de distancia respecto a Sinner en su particular carrera de Grand Slam, elevando también al 10-5 el cara a cara total. Seis coronas que los sitúan nuevamente como el segundo más joven de la historia en conseguirlo, solo por detrás de Bjon Borg, que lo hizo unos pocos de días antes que el murciano.

UNA HOJA DE RUTA CLARA

Muy consciente de lo que debía hacer salió Carlos Alcaraz a la Artur Ashe. Ni el retraso en el inicio que provocó la presencia de Donald Trump en la final pudo desviar la atención del español, que se lazó de buenas a primeras a decantar el partido a su favor. Lo hizo así en el inicio de cada set y acabó encontrando la frustración de un Sinner al que se le vio contrariado como pocas veces.

Rotura inicial y situación favorable de inicio que no desaprovechó apoyado con su gran derecha. La variación de golpes que propuso Alcaraz fue una quimera para Sinner, que falló mucho más de lo habitual. Obligado a pegar siempre una bola más, el italiano se vio rápidamente por debajo en el marcador.

Lejos de venirse abajo, supo reaccionar en el segundo set y tras sobrevivir al ataque inicial al resto de Alcaraz, vivió su mejor momento en el partido. Cambió la dinámica y la velocidad en sus golpes y sintiendo como es habitual en él la bola, igualó el marcador.

AL RITMO DE CARLITOS

Se le escapó el primer set de todo el torneo a Alcaraz y con él, la posibilidad de conseguir lo que nunca nadie había podido antes. El partido se volvió muy táctico y en ello, el murciano supo sacar provecho. Cambió las alturas, jugó con el cortado y machacó siempre que pudo con la derecha para volver a poner el partido a su favor.

Nuevamente, se lanzó de inicio a por la rotura y esta vez la encontró. Le dolió y mucho a Sinner el golpe que le asestó Alcaraz, que como en el primer set gobernó a partir de entonces a placer. La diferencia de piernas era abismal y cada vez que podía golpear de derecha en el primer golpe, hacía bailar a Sinner por la pista.

Llegó incluso a tirar la raqueta al suelo el italiano, sabedor que esta vez no iba a poder encontrar solución. Muchos errores no forzados (28 en total) y el servicio sin el efecto habitual en su juego mermaron mucho sus posibilidades.

GOLPE FINAL

Sobrevivió nuevamente al intento inicial desde el resto de Alcaraz, pero a diferencia del segundo set esta vez no pudo volver a dar el giro de guion que necesitaba. Se acercó de primeras y lo consiguió a la tercera. Alcaraz asestó el golpe final en el quinto juego y dominó con mano de hierro con su servicio para volver a saborear la gloria en el US Open.

De manos de Ivan Lendl recibió su segundo trofeo en Nueva York para situarse junto a Djokovic, Nadal y Wilander como únicos hombres en conseguir ganar al menos dos veces un Grand Slam en cada superficie en toda la Era Open.

Seis títulos en siete finales para seguir rompiendo todos los récords y perseguir con todos los honores y todos los argumentos el gran sueño de "ser el mejor de toda la historia".