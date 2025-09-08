Baloncesto | Liga Femenina 2
Maristas se juega el pase a la Copa Galicia
Inés Vicente Garrido
A Coruña
Maristas disputará la ronda clasificatoria para llegar a la fase final de la Copa Galicia. El conjunto coruñés se mide este miércoles (20.30 horas) al Cortegada y el sábado (12.00 horas), al Arxil en un formato de liga. El mejor de los tres se unirá a Baxi Ferrol, Ensino y Celta el 19 y el 20 de septiembre en la fase final en Narón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Este restaurante de carretera se está popularizando en la provincia de A Coruña por su churrasco a la brasa
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en A Coruña: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en España