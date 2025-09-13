motor | Motociclismo
Los italianos lo intentan, pero Márquez vuelve a ser el mejor
El piloto catalán volvió a ser el piloto más rápido en Misano
Emilio Pérez de Rozas
«Perdón, que yo sepa, que yo haya visto, el más rápido sigue siendo el mismo de siempre», respondió el pequeño de los Márquez Alentá a la prensa italiana. Así empezaron ayer casi todas las charlas con los pilotos tras dos entrenamientos en el Gran Premio de San Marino, en el que en teoría, Marc Márquez, que hizo la vuelta más rápida, podrá conseguir la primera pelota de partido.
En las dos próximas carreras Marc debe sumar tres puntos más que su hermano, segundo del Mundial, para pisar Motegi, a final de mes, y poder redondear lo que describe como «uno de los mejores años» en su carrera deportiva. Pese a la competencia, el líder de la general ha superado a todos los pilotos italianos que intentaron brillar ante su público en el circuito que mejor conocen, en el que pasan el año entrenándose. Ahí estaba Marco Bezzecchi, que quedó a 0.147 segundos, seguido de Franco Morbidelli y, por fin, Francesco Pecco Bagnaia que, por fin, sin duda por el efecto de correr en casa, empieza a salir de la crisis. Marc, como siempre, no se esconde y piensa que volvió a tener muy buenas sensaciones sobre la moto.
