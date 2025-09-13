La Semana Abanca arranca en las islas Cíes con cien embarcaciones

El campo de regatas de las islas Cíes será el escenario este fin de semana del inicio de la Semana Abanca, que tuvo que demorar su puesta en escena, por la tragedia de los incendios en Galicia cuando estaba previsto iniciar las competiciones en la provincia de Ourense. La necesidad de las tomas de agua de los hidroaviones en los embalses truncó las pruebas previstas.

De la mano del Club Marítimo de Canido, un centenar de láser competirán en busca del cetro ibérico de llca, que tendrá en juego el Trofeo Xunta de Galicia, a lo largo de dos jornadas de competición en aguas viguesas, con inicio el sábado a las dos de la tarde, y el domingo a las once.

Unidades de varios puntos de la península, caso de la flota del Náutico de Madrid y de la Federación Aragonesa, ya anunciaron su presencia así como clubes de prácticamente toda Galicia. En el plano de favoritos destacan en Ilca4: un vigués (Alejandro Pérez del Náutico), un coruñés (Jaime Díaz) y una coruñesa (Lucía Díaz, ambos de Marina Coruña). Entre los laseristas que participan en Ilca6: Ramón Rey del Náutico de Vigo y Bruno Iglesias del Club Náutico Deportivo de Riveira son los más fuertes a priori, mientras que Miguel Reboreda del Real Club Náutico de Portosín es el gran favorito de Ilca7, la que es olímpica masculina.

Hay que resaltar que en Ilca4 estarán los tres mejores del rating del noroeste: Alejandro Pérez del Real Club Náutico de Vigo, Evan Pérez Roig del Real Club Náutico de A Coruña y Jaime Díaz Sánchez del Club Náutico Marina Coruña.