Tenis
Copa Davis: Pablo Carreño - Elmer Moeller, en directo
Quinto y último partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella
Redacción
El valenciano Pedro Martínez ganó este domingo al danés Holger Rune, número 11 del mundo, en un trepidante cuarto partido resuelto en tres horas y cuarto (6-1, 4-6 y 7-6), con lo que España empata a dos su eliminatoria de clasificación para las finales de la Copa Davis 2025 en Bolonia.
Tras el triunfo de Martínez frente al líder del conjunto danés, el cruce y el pase a la fase final del próximo noviembre en la ciudad italiana se resolverá en la tarde de este domingo en un quinto partido en Marbella entre Pablo Carreño y Elmer Moeller.
.
