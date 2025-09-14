Tenis
Copa Davis: Pedro Martínez - Holger Rune, en directo
Cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella
Redacción
El tenista español Pedro Martínez defiende los colores de España en el cuarto partido de la eliminatoria de la Copa Davis que enfrenta a Dinamarca y que se está disputando en Marbella (Málaga).
El español está obligado a ganar a Holger Rune si quiere mantener viva a España, después de perder los dos individuales del sábado y ganar el dobles de este domingo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- 1-5 | El Deportivo golea al Mirandés en un partido redondo
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Novedades para los aviones en el aeropuerto de A Coruña: 'Tendrá rutas más precisas, flexibles y seguras
- Un ciclista cae a la ría en Culleredo y, después de salir, su vehículo comienza a arder
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- Samba Wade, de «dar patadas a un balón en la peatonal de Os Mallos» a la Selección
- El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales