El Juvenil A cae en los últimos minutos en Vigo

El Juvenil A del Deportivo estrenó la temporada en la División de Honor con uno de los partidos más complicados de todo el ejercicio, la visita al Celta. El equipo de Miguel Figueira no pudo venirse con ningún punto, a pesar de que el marcador no se movió hasta el minuto 81. Anthony Khayat hizo el tanto de los vigueses que puso el marcador definitivo: 1-0.