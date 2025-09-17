Derrotas de Athletic Club y Villarreal ante rivales ingleses

Once años esperó San Mamés para que el balón estrellado volviera a rodar en su césped. Once años que llegaron a su fin este martes, pero con un resultado lejos del esperado. Y es que el Athletic cayó ante el Arsenal por 0-2 en un partido que los Gunners definieron en la segunda mitad gracias a los cambios de Mikel Arteta. Los tantos de Martinelli y Trossard —ambos partiendo desde el banquillo— fueron un jarro de agua fría para un equipo que mostró brotes verdes, sobre todo en el primer tiempo.

Un fallo incomprensible de Luiz Júnior amargó el regreso del Villarreal a la Liga de Campeones contra el Tottenham (1-0). El portero brasileño del Villarreal cometió uno de esos errores que es difícil de explicar. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Lucas Bergvall, que marcó un golazo el fin de semana contra el West Ham, probó fortuna con un centro raso desde la banda. El balón, a priori sin peligro, lo trató de blocar Luis Júnior, que, sin embargo, se lo introdujo en su portería ante la incredulidad de sus compañeros

El Atlético de Madrid arrancará hoy miércoles (21.00/Movistar+ Liga de Campeones) un nuevo intento de volver a brillar entre los mejores equipos europeos y lo hará en Anfield. Un primer examen de mucho nivel para probar la profundidad de su armario, algo vacío por nuevas bajas como las de Julián Álvarez y Johnny Cardoso.