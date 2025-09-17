Rúbrica oficial a la continuidad del acuerdo de colaboración entre Ibercaja y la Fundación Jóvenes y Deporte

El director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho, y el director Territorial de Extremadura de Ibercaja, Roberto Ledesma, han llevado a cabo la firma oficial del acuerdo de colaboración entre la Fundación dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y la firma bancaria.

Con la continuidad de este acuerdo, Ibercaja seguirá formando parte de la Fundación Jóvenes y Deporte como miembro Benefactor, algo que ha agradecido enormemente José Alberto Cacho, destacando la predisposición de la entidad financiera a la hora de «seguir trabajando por el desarrollo social y económico de nuestra región y sus ciudadanos y ciudadanas». Cacho ha mostrado igualmente su satisfacción por el hecho de que quieran hacerlo a través de una herramienta transversal como es el deporte y mediante su aportación a la Fundación, poniendo en valor la importancia de la colaboración público-privada para lograr ese objetivo.

Torneo de tenis

El titular de la Fundación Jóvenes y Deporte, ha explicado que en esta anualidad la colaboración se enmarca nuevamente en el torneo de tenis ‘AS YOUNG TOUR CABEZARRUBIA 2025’ que organiza Ibercaja, articulándose a través de la cesión de material promocional de la Fundación Jóvenes y Deporte para las personas participantes en el evento (pack formado por, al menos, camiseta y mochila gymsack), así como la organización de un taller formativo específico dirigido a deportistas en edades de formación participantes e impartido por una persona deportista de Extremadura patrocinada por la FJyD durante la fase final del citado circuito.

Del mismo modo, debido al interés de Ibercaja en ofrecer distintas herramientas formativas y oportunidades de desarrollo social en todos los ámbitos, la Fundación vinculará la imagen de Ibercaja, de manera especial en esta anualidad, al Simposio de ‘Comunicación Deportiva en el Siglo XXI’, organizado por la FJyD, y que el próximo mes de octubre celebrará su tercera edición en Badajoz.

Por su parte, Roberto Ledesma, Director Territorial de Ibercaja en Extremadura ha expresado su satisfacción por la renovación de este convenio de colaboración con la FJYD de la Junta de Extremadura, reafirmando el compromiso de Ibercaja de estar al lado de la sociedad extremeña, apoyando iniciativas que fomentan el desarrollo de las personas y transmitiendo valores fundamentales.

Construcción de una sociedad más cohesionada

Del mismo modo, el Director Territorial en Extremadura de Ibercaja ha subrayado que esta colaboración nos permite seguir impulsando proyectos que no solo fortalecen el talento deportivo de los jóvenes, sino que también contribuyen a construir una sociedad más cohesionada, solidaria y con más oportunidades.

Ambas entidades destacan, por tanto, su satisfacción por seguir con esta vinculación, merced a la cual la imagen de Ibercaja continuará siendo benefactor de la Fundación, con una aportación de 10.000 euros anuales, dividida al 50% entre aportación económica y cesión de espacios para la organización de eventos de interés estratégico para ambas partes en el ‘Edificio Ibercaja’ de Ibercaja en la capital pacense, en cuyas instalaciones ha tenido lugar este acto de firma.