Van Dijk hace inútiles en el descuento dos goles de Llorente

Si el Liverpool hubiera sido inteligente, en lugar de fichar a Isak por 150 millones o a Ekitiké por 90, habría cerrado la contratación de Llorente porque el rojiblanco entra en trance cuando pisa el césped de Anfield, donde ha marcado cuatro goles en sus dos últimas visitas. En 2020 protagonizó el triunfo del Atlético y en esta ocasión lideró la resurrección de los rojiblancos. Sin embargo, el poderío del Liverpool arruinó el esfuerzo con un gol postrero de Van Dijk (3-2) en un córner en el que le ganó la posición a Le Normand en el descuento. Una derrota cruel para un Atlético que mereció más.