España recupera el liderato del ránking FIFA once años después

España regresa al primer puesto del ránking FIFA once años después gracias a la buena racha de resultados que acumula la actual campeona de Europa. El equipo dirigido por Luis de la Fuente acumula 27 partidos sin perder, la segunda mejor racha de su historia. No pierde en partido oficial desde el 23 de marzo de 2023. En este tiempo la selección española se ha proclamado campeona de Europa y subcampeona de la UEFA Nations League, méritos que le han aupado a esta posición de referente futbolístico a nivel mundial. Las dos últimas victorias sumadas a la derrota de Argentina contra Ecuador, elevan la valoración de España a 1875,37 puntos, adelantando así a Francia (1870,92) y la albiceleste (1870,32).

La maldición en los Mundiales

Restan nueve meses para la disputa del Mundial 2026 y España puede llegar a la cita en la cima del ránking, lo que esconde un precedente inquietante. Ninguna selección que ha jugado el Mundial ocupando el primer puesto de la clasificación ha conseguido proclamarse campeona en la Copa del Mundo. Algo que le ocurrió a la España de Vicente del Bosque en el Mundial de Brasil, donde su favoritismo en el ránking contrastó con su eliminación a las primeras de cambio. Los dos últimos en sufrir esta suerte de maldición han sido Brasil y Alemania, cayendo en cuartos de final los primeros en Catar 2022 y en la fase de grupos los segundos en Rusia 2018.

Por contra, Argentina llegó a la última Copa del mundo en tercera posición y conquistó el título en el Golfo Pérsico, mientras que la Francia de Griezmann y un joven Mbappé ganó el Mundial en Rusia, aunque llegaba en séptima posición del ránking. En el seno de la selección entienden que este liderato premia el buen juego del equipo, pero no le dan más importancia porque el objetivo prioritario del grupo, desde que vencieron a Inglaterra en la final de la Eurocopa en Berlín, es colocar la segunda estrella de campeones del mundo en la camiseta.

