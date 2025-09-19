El Betis recupera la buena senda y la Real sigue perdida

El Betis recuperó este viernes la buena senda al lograr su segunda victoria de la temporada tras disputar seis partidos, y lo hizo por 3-1 ante una Real Sociedad que sigue perdida y que en el Estadio La Cartuja fue de más a menos, con lo que se mantiene sin ganar en lo que va de campeonato.

Un tanto del colombiano Cucho Hernández para el Betis a los siete minutos y otro de Brais Méndez para la Real Sociedad, seis después, pusieron el 1-1 en el marcador al descanso, pero en la segunda parte los locales marcaron pronto con un tanto en propia puerta del meta Álex Remiro y después Pablo Fornals sentenció con el 3-1, aunque el marroquí Ez Abde, el mejor del partido, pudo aumentar la ventaja verdiblanca.

Pese a afrontarse sólo la quinta jornada, aunque era el sexto partido para el Betis al adelantarse el de Vigo ante el Celta (1-1), la necesidad de la victoria estaba clara en ambas formaciones por sus objetivos de volver a luchar por la parte alta de la tabla para optar a posiciones europeas.

El equipo del chileno Manuel Pellegrini compareció por tercera vez en su nueva casa provisional de La Cartuja, en la que arrancó el curso con victoria ante el Alavés (1-0), la continuó con derrota frente al Athletic Club (1-2) y ahora recibió al otro equipo vasco de la categoría con la intención de recuperar el terreno perdido.

El mismo objetivo tuvo el equipo del guipuzcoano Sergio Francisco, que acudió a un escenario que trae muy buenos recuerdos a la afición txuri-urdin por su triunfo en la final de la Copa del Rey de la edición de 2020 que se jugó el abril del año siguiente por la pandemia, pero en esta ocasión la Real buscaba su primer triunfo del presente curso.

Para ello los visitantes salieron con las líneas adelantadas para presionar alto y tener alejados a sus rivales de la meta defendida por Álex Remiro, pero el Betis salió bien de esa presión y el colombiano Cucho Hernández hizo trabajar pronto al meta de la Real.

Fue el punta suramericano el que dos minutos después lo volvió a intentar, tras un pase del argentino Giovani Lo Celso, y firmó un zambombazo dentro del área grande imposible para Remiro, aunque el Betis no tardó en perder el balón en una zona peligrosa, al igual que pasó la pasada jornada en Valencia ante el Levante (2-2).

En esta ocasión fue el lateral dominicano Junior Firpo el que entregó la pelota al rival cerca de su área y Brais Méndez culminó el regalo para que el conjunto de San Sebastián devolviera el empate al marcador poco antes del primer cuarto de hora.

Fue el brasileño Antony dos Santos, que volvía a jugar ante su afición después de disputar sus primeros minutos del curso ante el Levante, el que hizo trabajar mucho a Sergio Gómez para intentar que los verdiblancos volvieran a tomar ventaja, aunque el tramo final de este período fueron los visitantes los que estuvieron cerca de lograr su segunda tanto.

La segunda parte se inició con la misma intensidad con la que acabó la primera y Brais Méndez muy pronto puso en aprietos al meta Pau López, pero no definió bien en un lance en el que pudo partir en fuera de juego, pero a la siguiente el Betis marcó.

Fue un centro de Pablo Fornals al área chica y Remiro, en su intento de despejar, ante la presencia de su compañero Igor Zubeldia y de un destacado y muy activo Ez Abde, se introdujo el balón en su meta, lo que le dio otra vez al Betis la iniciativa.

La Real Sociedad ya no tuvo el poder de reacción y su rival gestionó bien la pájara de los visitantes para encontrar huecos a la contra y cerrar el partido, lo que sucedió al borde de los setenta minutos, cuando Pablo Fornals remató un buen centro desde la derecha de Héctor Bellerín.