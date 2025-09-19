Norris y McLaren empiezan al frente en las calles de Bakú

La F1 ha cambiado de escenario y ha vuelto a un circuito urbano, en las calles de Bakú, donde se mantiene el dominio absoluto de los McLaren. Lando Norris ha sido el más rápido en pista (1.42.704) en los primeros entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán, secundado por su compañero Oscar Piastri, líder del campeonato, a tres décimas.

Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) han sido los que más se han acercado a los coches ‘papaya’, a medio segundo, mientras que Álex Albon ha situado el Williams a 8 décimas para cerrar el top cinco en esta primera toma de contacto, muy poco representativa en cuanto a tiempos.

Y es que la sesión se ha visto interrumpida durante muchos minutos (solo 33 de bandera verde) a causa de una goma suelta de la junta de unión del piano con el asfalto, que se ha levantado cuando pasaba Carlos Sainz por esa zona.

El piloto español ha terminado octavo, aunque bastante más lejos de su compañero Albon, a 1.1. Tsunoda, sexto, ha terminado sorprendentemente por delante de Max Verstappen, ganador del último gran premio en Monza con el Red Bull y que hoy ha empezado séptimo.

Fernando Alonso (15º) y Lance Stroll (17º) no han tenido buenas sensaciones en su debut, a la espera de que esta tarde (14:00 h) mejoren las prestaciones de su Aston Martin en una pista que no parece la más propicia para el AMR25.

El circuito callejero de Bakú es uno de los más desafiantes del calendario, ya que obliga a los pilotos a abordar cada vuelta y 'acariciar' los muros con mucha confianza. De ahí que hoy, con el poco tiempo de rodaje, hayan tenido que forzar para rodar rápido y algunos, como Albon, Hamilton, Ocon o el propio Piastri, hayan protagonizado sustos en pista.

GP de Azerbaiyán (Libres 1)

1. L. Norris (McLaren) 1'42"704

2. O. Piastri (McLaren) a 0"310

3. C. Leclerc (Ferrari) a 0"552

4. G. Russell (Mercedes) a 0"553

5. A. Albon (Williams) a 0"859

6. Y. Tsunoda (Red Bull) a 1"034

7. M. Verstappen (Red Bull) a 1"086

8. C. Sainz (Williams) a 1"155

9. L. Lawson (VisaRB) a 1"199

10. I. Hadjar (VisaRB) a 1"271

11. K. Antonelli (Mercedes) a 1"281

12. N. Hulkenberg (Sauber) a 1"282

13. G. Bortoleto (Sauber) a 1"383

14. L. Hamilton (Ferrari) a 1"383

15. F. Alonso (Aston Martin) a 1"435

16. O. Bearman (Haas) a 1"447

17. L. Stroll (Aston Martin) a 1"625

18. E. Ocon (Haas) a 1"735

19. F. Colapinto (Alpine) a 2"595

20. P. Gasly (Alpine) a 2"714