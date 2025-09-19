Rashford saca el martillo

«Me merecía el sol». Eso decía Marcus Rashford en sus primeros días en Barcelona tras ser despreciado por el Manchester United. Aunque fue en la oscuridad de Newcastle, en una noche de fútbol-piedra, donde aquel wonderboy que amagó con apagarse brilló más que nunca. Sacó el martillo Rashford por primera vez en el Barça. Sus dos goles liberaron a su equipo. Pero sobre todo a él.

Quizá una de las cosas más estimulantes de regresar a St. James Park era tener una buena excusa para ver y recordar la leyenda del colombiano Faustino Asprilla, que antes de poner su nombre a una marca de condones fue un delantero extraordinario. Aliado al rayo norirlandés Gillespie, el Tino Asprilla, con una camiseta preciosa y gigantesca metida por dentro del pantalón, brincó y marcó tres goles al Barça de Van Gaal en el estreno del Newcastle en la Champions en septiembre de 1997. Un mes después nació Rashford. En St. James Park, claro, aún viven de los recuerdos porque en su equipo actual, por mucho que Arabia Saudí cargue barcos de dinero a su juguete de la Premier, faltan estrellas de verdad.

Pero no debía fiarse demasiado Hansi Flick, que tiró de las vacas sagradas del camerino para el estreno continental. Araujo y Lewandowski salieron del baúl. La justificación del ingreso del central uruguayo junto a Cubarsí (ambos acabaron lastimados) tenía que ver con la rotunda presencia física de sus rivales y el riesgo de las montoneras. En cuanto a Lewandowski, la intención de Flick era más que clara. Ante la presión rival, debía ser quien bajara hasta una nevera al suelo, a riesgo de que le pusieran la rodilla en la espalda cuantas veces hiciera falta.

Salvó el Barça un primer cuarto de hora en que el Newcastle se le echó encima. Joan Garcia, tal y como ocurriera en Vallecas, evitaba el drama. El portero sacó un pie celestial cuando Barnes se veía celebrando el 1-0. No disparó el Barça entre los tres palos en el primer acto (una vez el Newcastle).

Al bloqueo puso remedio Rashford. En el 0-1, cabeceó como los arietes ingleses de los de antes, aprovechando también que Schär había perdido su marca —el central, sustituido después, había quedado algo desorientado tras un pelotazo previo—. Y en el 0-2, Rashford tomó la frontal del área para soltar un latigazo insoportable para el portero. El Newcastle, que recortó en el 90 mediante Gordon aprovechando un despiste azulgrana, ya no llegó a tiempo. El Barça no había celebrado el gol de un inglés desde Lineker en 1989. En Newcastle, recuperó ese extraño placer prohibido.