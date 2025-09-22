OFICIAL
Chus Mateo, nuevo seleccionador español de baloncesto
El técnico madrileño sustituye a Sergio Scariolo, quien le ha tomado el relevo a él en el Real Madrid
La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha terminado de deshojar la margarita para elegir al sustituto de Sergio Scariolo al frente de la selección masculina absoluta. El elegido para el cargo ha sido Chus Mateo, que se convierte en el nuevo seleccionador nacional para los cuatro próximos años, hasta después del Eurobasket cuya fase final se disputará en Madrid.
Mateo hace así el camino inverso a Scariolo, quien ha dejado la selección para ponerse al mando del Real Madrid, el club al que el madrileño había entrenador durante las dos últimas temporadas. La idea de la FEB es que el nuevo seleccionador lo sea a tiempo completo, sin compaginar el cargo con la dirección de un club.
[Noticia en ampliación]
