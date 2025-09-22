Sainz logra su primer podio con Williams

El gran protagonista en Bakú, además del ganador del GP de Azerbaiyán, Max Verstappen, fue Carlos Sainz. El piloto madrileño, después del inesperado segundo puesto que firmó en la clasificación tras la criba de favoritos, se defendió ayer con uñas y dientes para subir por primera vez al podio con Williams. Un soberbio George Russell le ganó el pulso, pero Sainz, tercero, volvió al cajón tras Abu Dhabi 2024 y se llevó el aplauso de los aficionados, que le votaron como piloto del día.

«No puedo describir lo contento que estoy y lo bien que me siento. Es mejor que el primer podio de mi carrera. Es una lección de vida. Hay que confiar en tu equipo, en la gente a tu alrededor, en el trabajo, porque al final da resultado», dijo Sainz, que ha logrado subir al podio antes que Hamilton con Ferrari y un coche que está un paso por delante del Williams.

Puede que a estas alturas, con solo siete grandes premios por delante, Verstappen ya no pueda aspirar a su quinto título consecutivo. Pero el campeón no dará facilidades. McLaren, al contrario que Max, sigue sin maximizar la ventaja que les otorga su misil MCL39. Piastri y Norris fallaron el sábado en la batalla por la pole, y ayer el australiano echó por la borda parte de la renta que atesoraba como líder del Mundial al estrellarse en la primera vuelta. Norris tampoco pudo aprovechar la ocasión para recortarle los máximos puntos posibles y tuvo que conformarse con la séptima posición. La diferencia entre ambos es ahora de 25 puntos y Max está ya a 69.

Fernando Alonso, mientras, completó una carrera muy discreta. Fue sancionado con cinco segundos por un error en la salida y finalizó en la 17ª posición.