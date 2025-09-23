El regreso al Camp Nou se retrasa y sigue sin fecha por deficiencias en seguridad

El Barça no jugará todavía los próximos partidos en el Camp Nou y sigue sin ponerse fecha a cuándo podría darse el esperado retorno. El Ayuntamiento de Barcelona ha respondido esta tarde a los emplazamientos del club para que el estadio se reabra ya y ha dejado claro que el recinto futbolístico aún no está en plenas condiciones para alojar partidos. El consistorio ha señalado, ante todo, deficiencias en aspectos de seguridad, en especial por lo que se refiere a salidas de emergencia en caso de evacuación.

“A día de hoy, todavía hay deficiencias que se han trasladado al club que se deben enmendar”, han expresado fuentes municipales este martes. “Las más importantes son las de seguridad, donde no podemos fallar”, han recalcado.

El Ayuntamiento ha concretado que ha observado defectos en el recorrido de evacuación, por un incumplimiento de la anchura de la vía de salida. En las revisiones de los inspectores municipales “se han detectado elementos de accesibilidad que son subsanables, pero que afectan a la seguridad y el tráfico de evacuación”. Como ejemplos, han mencionado barandillas que no alcanzan la altura exigida, una “mala señalización de salidas de emergencia o que puede ser confusa” y “escaleras mal acabadas que pueden afectar a la seguridad”.

A su vez, se ha apreciado que los vehículos de emergencia “no pueden acceder a todo el ámbito del estadio” en un supuesto de necesidad por una urgencia. Las mismas fuentes se han referido también a la presencia de barreras de hormigón que impide el paso de personas en caso de evacuación.

Por si quedaban dudas, las mismas fuentes del consistorio han remachado que “con la seguridad no se negocia”. En todo caso, el ayuntamiento ha reiterado que los trámites para el retorno del Barça al Camp Nou se hallan “en el final” para obtener el permiso definitivo que avale una reapertura parcial, con un aforo limitado a 27.000 espectadores, repartidos entre la tribuna y el Gol Sur. “Estamos cerca pero no está en nuestro tejado tomar la decisión”, han expresado las mismas fuentes municipales, a modo de respuesta al presidente del Barcelona, Joan Laporta, que había apuntado esta mañana que la pelota de la vuelta del fútbol al coliseo barcelonista está en el techo del Ayuntamiento.

