Puado deja al Valencia sin victoria

El capitán del Espanyol, Javi Puado, apareció en la última jugada del partido contra el Valencia en el RCDE Stadium para firmar el 2-2 definitivo y recoger el premio a la insistencia que demostró el cuadro catalán durante todo el encuentro. El Valencia tuvo la victoria muy cerca. Los de Carlos Corberán se adelantaron con una diana de Danjuma al cuarto de hora y, en la segunda mitad, respondieron tres minutos después a la diana de Cabrera con otra de Hugo Duro. El Espanyol no desconectó del duelo y finalmente se llevó el empate.

El choque empezó con revoluciones altísimas por parte de ambos equipos. El Espanyol tardó 17 segundos en mandar el primer aviso por medio de Kike García. El Valencia respondió rápido con un disparo que conectó Rioja tras un centro de Gayà y dejó claro que el duelo sería de elevado nivel. El siguiente intercambio de golpes lo inició Dolan, con un latigazo ajustado, pero el premio se lo llevó un minuto después Danjuma, que firmó el 0-1 en el 15. El neerlandés, providencial en el área pequeña, adelantó a los suyos tras una asistencia de Rioja desde la banda derecha.

La pólvora del Valencia rompió el empate, pero no hundió al Espanyol. Los locales presionaban y Kike García era el hombre a seguir. A la insistencia del ariete se sumaron ocasiones de Edu Expósito, Puado y Cabrera. En el añadido, los visitantes coquetearon con ampliar su ventaja.

Guzmán Mansilla arbitró el choque entre Espanyol y Valencia. / Enric Fontcuberta / EFE

En la reanudación, los de Carlos Corberán mostraron una mejor versión que los blanquiazules. Sin concretar sus ocasiones, el Valencia demostró que no se escudaría en su ventaja. El Espanyol se recompuso pronto y recuperó el tono ofensivo. Su presencia arriba le valió un saque de esquina que acabó en gol en el minuto 59.

El empate lo puso, rematando el córner, el uruguayo Cabrera. El duelo se reiniciaba y ambos técnicos movieron sus banquillos. La alegría duró poquísimo en las gradas del RCDE Stadium, ya que en la siguiente acción, en el minuto 62, Hugo Duro superó a su marcador y replicó con un duro cabezazo tras otro saque de esquina.

El Valencia respiraba y el Espanyol tenía que remontar de nuevo con el reloj en contra. Los periquitos reclamaron penalti por una mano de Gayà tras un tiro de Roberto, pero el colegiado no consideró la pena máxima. Los movimientos en el banquillo local se aceleraron buscando la reacción, sin éxito. El cuadro valencianista dominaba la mayor parte del tiempo. El Espanyol pagaba cierto desorden, pero estaba volcado arriba. Kike García, solo delante de Agirrezabala, perdonó el empate en el minuto 77. Las opciones se agotaban para el anfitrión y los visitantes buscaban matar el choque.

Los de Manolo González merodeaban con intención el área rival. Reclamaron pena máxima por un agarrón a Edu Expósito, sin éxito, y obligaron al portero del Valencia a lucirse con un disparo de Puado. El capitán aún tendría otra oportunidad, la última y en el minuto 96, y la aprovechó con un remate de cabeza tras una falta sacada por Roberto.

Ficha técnica

2 - Espanyol: Dmitrovic, Omar El Hilali (Rubén Sánchez, min.68), Cabrera, Riedel, Romero (Salinas, min.82); Pickel (Roberto Fernández, min.56), Edu Expósito, Pol Lozano (Urko, min.68), Dolan (Roca, min.82); Puado y Kike García.

2 - Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tàrrega, Diakhaby, Gayà (Jesús Vázquez, min.76); Pepelu (Ugrinic, min.60), Santamaría, Diego López (Beltrán, min.60), Rioja (Javi Guerra, min.76); Danjuma (Thierry, min.71), Hugo Duro.

Goles: 0-1, min.15: Danjuma; 1-1, min.59: Cabrera; 1-2, min.62: Hugo Duro; 2-2. min.96: Puado.

Árbitro: Guzmán Mansilla (comité andaluz). Amonestó a Pickel (min.38), Diakhaby (min.38), Diego López (min.43) y Santamaría (min.53).

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 26.802 espectadores.