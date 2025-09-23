Un Real Madrid "en rotación" se presenta en el fortín del Levante

El Ciutàt de Valencia recibe a un líder que sigue en construcción, en palabras de su entrenador, pero cuenta todos sus partidos por victorias. Un Real Madrid con mucha hambre en el campo y mucha profundidad en el banquillo al que le falta armonizar mejor la posesión de pelota en el último tramo de campo, donde se deciden los partidos. Enfrente emerge un Levante que se sacudió en Girona la presión de no haber ganado hasta entonces en Liga, por más que había dejado muy buenas sensaciones en sus partidos ante el Barcelona y Betis, adelantándose en ambos encuentros con dos goles de renta.

Etta y el "cabezón" de Calero

Julián Calero ha dotado a los granotas de una agresividad ofensiva dirigida por el flamante fichaje de Etta Eyong, delantero camerunés de 21 años llegado del Villarreal que está brillando en su desembarco en Orriols para sumar en este inicio tres tantos y tres asistencias en cinco partidos (siendo dos pases y una diana con la camiseta del Submarino antes del traspaso). Etta se ha convertido en el socio perfecto de Carlos Álvarez, el niño prodigio levantinista, y del 'Comandante' Morales. Ese fútbol directo y agresivo, tanto en defensa como en ataque, ha convertido el fortín levantinista en un campo complicado para los equipos que lo visitan. "Me niego a ser el pequeñito por jugar contra el Madrid. Jugamos once contra once. Tengo el pálpito de que vamos a competir. Soy cabezón y peleón. Vamos a intentarlo. Esa es la filosofía de mis jugadores. Competiremos con toda el alma", ha advertido Calero en las horas previas.

Sin embargo, el Real Madrid aterriza con una dinámica positiva que permite a Xabi seguir implicando a todos los jugadores de la plantilla en el objetivo del bien común. Esto incluye la implantación de la meritocracia y unas rotaciones que se han llevado por delante a un Vinícius que ha perdido jerarquía y cuyo rol ha pasado a ser competir con Rodrygo por la titularidad en la izquierda. El brasileño, con la renovación empantanada y perdiendo mucho protagonismo en el equipo, no se molesta en disimular su enfado por esta situación cuando es sustituido o si le toca arrancar los partidos en el banquillo. Y esa se ha convertido en pregunta recurrente en las ruedas de prensa del técnico madridista, al que se le comienza a notar cansado del asunto.

Para este choque se esperan movimientos en el once blanco, donde Fran García podría dar descanso a Carreras, y Tchouameni dejar su lugar a un Valverde que retrasaría su posición dejando a Bellingham o a Camavinga su sitio un paso por delante. Arda Guler debería recuperar su sitio entrando por un Mastantuono que también acumula minutos y viajes, y arriba le tocaría a Brahim, abriéndose la duda de si Xabi apostará por Vinícius o por Rodrygo, o incluso por los dos y dejar a Mbappé en el banquillo tras ser uno de los fijos en los seis primeros partidos de los blancos. Muchas incógnitas para "un partido importante porque queremos ganar muchos puntos y para eso tenemos que ganar muchos partidos", apuntó Alonso.

