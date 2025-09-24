Agirrezabala, el primero en caer en la norma de los 8 segundos

El Valencia empató (2-2) ante el Espanyol en un partido que dejó una curiosa imagen. Un error de cálculo de Julen Agirrezabala que activó una de las nuevas normas del juego que ya ha entrado en vigor esta temporada. Los porteros, según la misma, no pueden tardar más de ocho segundos en soltar el balón desde que la agarran con las manos.

Guzmán Mansilla señaló la infracción al guardameta del Valencia, la primera vez este curso que sucede en LaLiga. Al señalarse, se decreta un saque de esquina a favor del equipo rival. No terminó afectando de manera directa en el marcador de un encuentro que acabó en tablas.