Investigación
Dos investigados y un detenido en Pontevedra por los altercados al paso de la Vuelta
La Guardia Civil les atribuye delitos de desórdenes públicos y desacato en las protestas contra la participación del equipo Israel en la carrera ciclista
Redacción
Los incidentes registrados el pasado 9 de septiembre en el municipio pontevedrés de Mos con motivo de la llegada de la Vuelta a Españase han saldado con dos personas investigadas y un detenido.
Los dos investigados tienen su residencia en Redondela y Ourense mientras que el detenido es un vecino de Arcade. Los tres rondan los 40 años de edad.
Participaban en la manifestación propalestina y contra la participación del equipo Israel en la carrera, y protagonizaron bloqueos de la calzada en el alto de San Cosme, un momento en el que, supuestamente, insultaron y mostraron una actitud hostil, además de propinar patadas y puñetazos a los agentes actuantes. Según fuentes conocedoras de las diligencias, a los tres se les acusa de cometer supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato.
La notificación de estas acusaciones a los tres se produjo se produjo en los días posteriores, no cuando ocurrieron los hechos. “Por proporcionalidad y por no acusar más incidentes”, añaden las fuentes
- Absuelto el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por el derribo de Casa Carnicero
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- El huracán ‘Gabrielle’ apunta a Galicia aunque llegará convertido en borrasca
- Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de 73 años desaparecido en Sada desde el viernes
- Oleiros pide 400.000 euros para instalar gradas en el multiusos
- Dani Estévez: «¿Brunete? Todo el mundo te ve y habla, yo solo salía a jugar»
- El Ayuntamiento de A Coruña blindará la finca del Estado en A Maestranza para vivienda pública
- Hidalgo echa mano del talento de Fabi y Nájera para el Deportivo