Millene cierra el círculo y Fran Alonso ya tiene a todas disponibles

El Dépor Abanca intenta asimilar el correctivo ante el Real Madrid, a pesar de jugar gran parte del partido con una futbolista más, pero al menos va recibiendo alguna buena noticia antes de medirse el domingo al Madrid CFF en Riazor.

La mejor fue ver de nuevo a Millene Cabral sobre el césped después de que una lesión muscular le dejase sin gran parte de la pretemporada. El parte médico del 5 de agosto, días después de que se lesionase y pasadas las pruebas médicas, ya revelaba que «una lesión muscular en el recto femoral de su pierna derecha». Con su regreso, pendiente de su evolución en los próximos días, Fran Alonso podrá contar con todas las futbolistas del primer equipo. La penúltima en incorporarse y que también pasó por un contratiempo muscular fue Vera Martínez, insustituible la campaña pasada y que ya fue titular el fin de semana pasado.