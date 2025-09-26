El Barça remonta una trastada de Joan García

Joan metió la pata, Eric reparó la trastada y Lewandowski disimuló el desperfecto. Todo quedó en un susto y en el inventario final constará que el Barça firmó otra de sus remontadas. No tan antológica como las de la campaña anterior que le condujeron al título, no tan difícil como la del campo del Levante, donde tuvo que levantar dos goles, pero no menos valiosa para evitar que se abriera una brecha con el Madrid. Sirvió, además, sobre todo, para que no constara una deshonrosa derrota ante un recién ascendido, por más que el Barça no hubiera ganado ni el 30% de los partidos (11 de 38) en sus visitas anteriores a Oviedo, una plaza que la estadística catalogaba de difícil.

Joan García había desmentido su escasa habilidad en el juego de pies cuando se permitió un alarde de confianza. Salió de su portería a interceptar un balón con el muslo y, desde la línea de banda, a más de 40 metros de la portería, quiso dar un pase con la izquierda a Casadó. El Oviedo, claro, a través de Reina, no rechazó ni mucho menos el regalo para adelantarse en el marcador. Al Barça le faltaba ingenio y atrevimiento, y lo iba a necesitar en dosis industriales para levantar el 1-0.

El fabuloso banquillo que ahora maneja Flick transformó la derrota en la victoria en un santiamén, más pronto de lo esperado. En 25 minutos. De Jong le metió el balón en la cabeza a Lewandowski, que solucionó la papeleta a los cuatro minutos de aparecer. El equipo reparó en la segunda mitad la trastada de Joan García y firmo otra de aquellas remontadas que le llevaron al título con el empate de Eric García y el 1-2 de Lewandowski. Ronald Araújo marcó el tercero.