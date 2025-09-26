fútbol | Europa League
Un Celta nada reconocible naufraga ante el Stuttgart
El equipo alemán se adelantó con goles de Bouanani y El Khannous
Agencias
El Stuttgart amargó el regreso a una competición europea del Celta, muy inferior durante 85 minutos al equipo alemán, que se adelantó con goles de Bouanani y El Khannouss en el segundo tiempo, pero acabó sufriendo por un monumental error del turco Karazor que originó el 2-1 de Borja Iglesias.
Y es que en el último suspiro del encuentro, Bryan Zaragoza tuvo en sus botas la oportunidad de firmar el empate y enmascarar el triste partido de su equipo. Su tiro se marchó fuera y el Celta, que sigue sin ganar este curso, se vuelve de vacío de Alemania. Dominado por un rival que dominó pese a no generar demasiado peligro, el Celta llegó vivo al descanso. Esa fue la mejor noticia para el equipo de Claudio Giráldez, nada reconocible en Stuttgart. No tuvo el balón y eso impidió a sus atacantes entrar en juego. En todo el primer tiempo no tiró una vez entre los tres palos.
