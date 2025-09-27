El Giro de Emilia excluye al Israel Premier Tech

El Giro de Emilia, la segunda clásica en importancia después de Il Lombardía que se disputa en Italia como cierre de la temporada ciclista, ha decidido excluir al conjunto Israel-Premier Tech, con derecho a participar en la carrera, por “razones de seguridad”. Varias organizaciones a favor de Palestina en la ciudad de Bolonia, donde acaba la prueba, habían amenazado con cortar la carrera y, a la vez, el ayuntamiento de la localidad había declarado que no los querían en carrera debido al genocidio de Gaza y por ser un equipo cuya dirección está próxima al Gobierno de Tel Aviv.

Petición inicial a la UCI

La organización, antes de tomar la decisión, había solicitado a la Unión Ciclista Internacional (UCI), con los directivos desplazados Ruanda, con motivo del Mundial, que tomase una. En la Vuelta, cuyas protestas motivaron, sobre todo, la cancelación de la última etapa, en Madrid, la UCI defendió la participación del conjunto israelí en la ronda española.

Sin esperar a una respuesta de la federación internacional, los responsables del Giro de Emilia le retiraron este sábado la invitación, para evitar incidentes y después de meditar, incluso, la cancelación de la prueba que se disputa el próximo sábado. Tadej Pogacar fue el ganador en 2024, en una clásica de un día que Primoz Roglic se adjudicó en 2023 y Enric Mas, en 2022.