Fútbol
Joan Garcia ya ha sido operado del menisco: se confirma la baja de mes a mes y medio
El periodo de baja implica que no llegará a tiempo de estar bajo los palos en el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu
El portero de Fútbol Club Barcelona Joan Garcia ha sido sometido este sábado a una artroscopia para sanar la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que se hizo en el partido del jueves ante el Real Oviedo. Según el parte médico del club, emitido después de la operación, el portero azulgrana estará entre cuatro y seis semanas de baja, tal y como se había anticipado. La evolución de la recuperación acabará de marcar los plazos de vuelta.
De acuerdo con el comunicado médico, Joan Garcia ha sido intervenido de forma satisfactoria por el doctor Joan Carles Monllau, quien también se encargó esta semana de operar a Gavi. En el caso del centrocampista, al abrirse la rodilla, se descubrió que estaba peor de lo imaginado, y el pronóstico de recuperación se alargó entre cuatro y cinco meses.
Szczesny, preparado
No ha sucedido lo mismo con Joan Garcia. El excancerbero del Espanyol mantiene los plazos estimados antes de proceder a la intervención, llevada a cabo en el Hospital de Barcelona. El periodo de baja implica que no llegará a tiempo de estar bajo los palos en el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.
En su ausencia, Wojciech Szczesny, de 35 años, cubrirá su puesto, como ha anunciado Hansi Flick, tranquilo de las prestaciones que le puede ofrecer el portero polaco a la vista del rendimiento de la temporada pasada. Su suplente será el estadounidense Diego Kochen, de 19 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
- Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
- El alcalde Ángel García Seoane, tras su absolución: «Los vecinos de Oleiros son los únicos que me pueden echar a mi casa»
- Oza-Cesuras deberá indemnizar a una empleada por abusar de los contratos temporales
- El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar
- Soledad, de 86 años, estudia inglés en la Escuela de Idiomas de A Coruña: «Aprendo por placer, así que vengo tranquila a los exámenes»
- Quique González: 'Cuando te recuerdan el 'play off' sigue haciendo pupa, entonces fue muy duro
- Un juzgado exime al Concello de A Coruña de pagar quince millones a Tranvías por la bajada de tarifas